Занадто гарна: Барбара Палвін зачарувала мережу натуральною красою на фото без макіяжу

Барбара Палвін запостила нові фото, які змусили мережу ахнути. Дівчина знялася в чорно-білій фотосесії відомого фешн-фотографа Маріан Селл. Угорська модель знята поблизу, і її натуральний образ просто захопив фанатів. На обличчі Барбари практично немає макіяжу, а волосся укладено в недбалу, злегка розпатлану зачіску. Вона дивиться в камеру загадково і спокусливо. На другому фото вона відображена в пориві радості – на Палвін сяє промениста усмішка. "Два моїх настрої", – підписала галерею 26-річна супермодель.

Нові фото моделі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Шанувальники у відповідь засипали компліментами зірку. Вони не можуть намилуватися дивовижною красою своєї улюблениці. До речі, Барбара – одна з найпопулярніших "ангелів" Victoria's Secret. На сторінку дівчини в мережі Instagram підписано близько 15 млн фоловерів. Що набагато більше, ніж у більшості моделей, що отримали омрыяний контракт з даним брендом. Для порівняння: у сторінки Ельзи Хоск – близько 6 млн шанувальників, Жасмын Тукс – 4 млн, Алексыни Грем – 800 000, Жозефін Скрівер – 6 млн...

Нагадаємо, раніше ми писали, що Барбара Палвін в компанії колеги Алексіни Грем взяли участь у зйомках різдвяної колекції популярної марки білизни. Дівчата стали "ангелами" в один час – у 2019-му році – і це неймовірно їх зблизило.