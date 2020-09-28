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Слишком хороша: Барбара Палвин очаровала сеть натуральной красотой на фото без макияжа

Автор: Lite

Модель просто роскошна

Барбара Палвин запостила новые фото, которые заставили сеть ахнуть. Девушка снялась в черно-белой фотосессии известного фешн-фотографа Мариан Селл. Венгерская модель снята вблизи, и ее натуральный образ просто восхитил фанатов. На лице Барбары практически нет макияжа, а волосы уложены в небрежную, слегка растрепанную прическу. Она смотрит в камеру загадочно и соблазнительно. На втором фото она запечатлена в порыве радости – на Палвин сияет лучезарная улыбка. "Два моих настроения", – подписала галерею 26-летняя супермодель.

Новые фото модели (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Поклонники в ответ засыпали звезду комплиментами. Они не могут налюбоваться удивительной красотой своей любимицы. К слову, Барбара – одна из самых популярных "ангелов" Victoria's Secret. На страницу девушки в сети Instagram подписано около 15 млн фолловеров. Что намного больше, чем у массы моделей, получивших заветный контракт с данным брендом. Для сравнения: у страницы Эльзы Хоск – около 6 млн поклонников, Жасмин Тукс – 4 млн, Алексины Грэм – 800 000, Жозефин Скривер – 6 млн…

Напомним, ранее мы писали, что Барбара Палвин в компании коллеги Алексины Грэм приняли участие в съемках рождественской коллекции белья популярной марки. Девушки стали "ангелами" в одно время – в 2019-м году – и это невероятно их сблизило.

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