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Занадто мило! Белла Хадід показала рідкісні сімейні фото з однорічною племінницею

Автор: RBC.UA

Вчора Джіджі Хадід і її коханий Зейн Малік відзначили перший день народження своєї дочки. І якщо сама щаслива матуся втрималася від святкового посту, то її молодша сестра не змогла.

У своєму блозі Белла Хадід опублікувала зворушливі сімейні кадри, які підписала розгорнуто і з любов'ю.

"Вітаю з днем народження найбільший подарунок, яким коли-небудь була благословлена наша сім'я... Я не знала, що моє серце може бути настільки великим!!! Ти змушуєш мене посміхатися, коли мені сумно, і змушуєш плакати від щастя тільки тому, що ти жива. Мені не терпиться побачити, як ти перетворюєшся в найдосконаліший зразок з усіх. @gigihadid @zayn, дякую за мого найкращого друга назавжди", - написала Белла.

Белла Хадід з племінницею (фото: instagram.com/bellahadid)

На фото вона показала масу фото малятка Хай, якій турботлива тітонька прикрила личко стікером. Белла годує дівчинку, няньчиться з нею, грає і буквально не спускає з рук. Поруч на деяких фото є і Джіджі з Маліком.

Фанати засипали сім'ю привітаннями і побажаннями малятку всього найкращого. До слова, тато дівчинки також не зробив пост. Мабуть, закохані вирішили оберігати особистий простір малятка.

Нагадаємо, Джіджі і Зейн Малік стали батьками в минулому році. Пара багато разів розходилася і сходилася. Але тепер в родині панує гармонія.

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