Занадто хвилююче: Емма Уотсон вперше розповіла про любов до Тома Фелтона і бажання покинути "Гаррі Поттера"

"Я увійшла в кімнату, де у нас були заняття. Завдання, яке нам дали, полягало в тому, щоб намалювати, як, на нашу думку, виглядає Бог. Том намалював дівчину в кепці задом наперед на скейтборді. І я просто закохалася в нього.

Я приходила кожен день і шукала його номер в викличному аркуші. І якщо його ім'я було в ньому, це був дуже хвилюючий день. Він був на три роки старший за мене і ставився до мене як до молодшої сестри", – поділилася Емма в шоу in The Great Hall.

Том Фелтон зачарував Емму відразу (фото: Getty Images)

Том підтвердив, що знав про почуття Уотсон. І розповів, що завжди ставився до Емми з трепетом. Більш того – досі відчуває до неї ніжні почуття.

"Я став її оберігати. Я завжди був до неї небайдужий і досі маю ніжні почуття. Це завжди було щось на зразок спорідненості", – сказав він.

Також Емма пережила величезний стрес через стрімку популярність. За словами дівчини, вона була вкрай пригнічена і налякана славою і навіть мріяла піти.

Руперт Грінт також хотів піти з проекту (credit: Getty Images)

Такі почуття були знайомі і Руперту Грінту, який зізнався: "Я відчував те ж, що і Емма, коли думав про те, яким було б життя, якби я тоді пішов з проекту".