Злизано у Саніної: Настя Каменських шокувала фанатів новою зачіскою

Настя Каменських нещодавно здивувала шанувальників вибором їжі в ресторані - співачка, яка вчить правильному харчуванню, запостила селфі з апетитною піцою. Невже Каменських теж влаштовує собі дні, коли можна їсти абсолютно все?

На цей раз співачка шокувала своїх фанатів своїм зовнішнім виглядом. Вона запостила знімки з довгими косами-дредами замість звичного укладання. Фанати зізналися, що люблять кучері співачки, а цей образ нагадав їм фіналістку "Танців з зірками" Юлію Саніну.

"Зачіска схожа, як в Саніної в кліпі "Кобра", "Настя, твоя фішка - це кучерики, а це злизано у Саніної, не в образу", - написали шанувальники.

Трансформація Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Моя постійність у постійних трансформаціях. В пізнанні себе і своїх граней, відкритості до всього нового! Або навіть в перестановці будинку або зміну зачіски! Адже новий досвід і нові враження дуже надихають!", - написала співачка.

Вона додала, що кожен день ми можемо пробувати щось нове і відкривати для себе все більше і більше світу ззовні та всередині нас.

"А взагалі, просто хотіла показати вам свою нову зачіску!", - завершила Кмменських.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських і Потап порадували своїх шанувальників знімком з пробіжки на природі. Вона у спортивному костюмі і шапці власного виробництва, він - на тлі в стрибку в яскравих помаранчевих кросівках.