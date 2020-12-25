ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Злизано у Саніної: Настя Каменських шокувала фанатів новою зачіскою

Новость на русском → П'ятниця 25 грудня 2020 11:41
Злизано у Саніної: Настя Каменських шокувала фанатів новою зачіскою Настя Каменських (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Настя Каменських нещодавно здивувала шанувальників вибором їжі в ресторані - співачка, яка вчить правильному харчуванню, запостила селфі з апетитною піцою. Невже Каменських теж влаштовує собі дні, коли можна їсти абсолютно все?

На цей раз співачка шокувала своїх фанатів своїм зовнішнім виглядом. Вона запостила знімки з довгими косами-дредами замість звичного укладання. Фанати зізналися, що люблять кучері співачки, а цей образ нагадав їм фіналістку "Танців з зірками" Юлію Саніну.

"Зачіска схожа, як в Саніної в кліпі "Кобра", "Настя, твоя фішка - це кучерики, а це злизано у Саніної, не в образу", - написали шанувальники.

Злизано у Саніної: Настя Каменських шокувала фанатів новою зачіскоюТрансформація Каменських (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Моя постійність у постійних трансформаціях. В пізнанні себе і своїх граней, відкритості до всього нового! Або навіть в перестановці будинку або зміну зачіски! Адже новий досвід і нові враження дуже надихають!", - написала співачка.

Вона додала, що кожен день ми можемо пробувати щось нове і відкривати для себе все більше і більше світу ззовні та всередині нас.

"А взагалі, просто хотіла показати вам свою нову зачіску!", - завершила Кмменських.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських і Потап порадували своїх шанувальників знімком з пробіжки на природі. Вона у спортивному костюмі і шапці власного виробництва, він - на тлі в стрибку в яскравих помаранчевих кросівках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Настя Каменських певец Танцы со звездами Танці з зірками
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Карантин на Різдво: що дозволено на свята
Анна Березинаредактор стрічки новин Карантин на Різдво: що дозволено на свята