Всі слова переплуталися в голові: учасник "Холостячки 2" розповів про знайомство з Огневич

У п'ятницю, 17 вересня на каналі СТБ відбулася довгоочікувана прем'єра 2-го сезону романтичного реаліті "Холостячка" зі Златою Огневич. Серце красуні співачки прийшли підкорювати чоловіки з різних сфер і професій, а ось залишитися в проекті після першого знайомства вдалося не всім. Бізнесмен з Хмельницького Олег Плахотнюк потрапив до числа 16 щасливчиків, які продовжать участь у шоу.

На своїй сторінці в Instagram 41-річний чоловік розповів про знайомство зі Златою, свій подарунок та емоції, що його охоплювали.

Відзначимо, що Олег, який також є власником власного фітнес-клубу, а в минулому - професійний гравець в регбі, з'явився перед Огневич в білосніжному костюмі і з розкішним букетом квітів, а також ще одним подарунком.

Як зізнався чоловік, перед зустріччю з "Холостячкою" він дуже хвилювався і всі слова сплуталися в його голові, проте він все зміг взяти себе в руки.

"Хочу поділитися з вами всіма нюансами свого знайомства зі Златою Огневич, так як багато чого не увійшло в ефір, а я хотів би ці моменти ще раз розділити з вами. Отже, ви мене запитували - чому я з валізою? Все просто - я буквально кілька годин тому прилетів з Домінікани... з аеропорту відразу на зустріч. Звідси мій загар. До речі, в солярії був останній раз в 2008, це зло, сам не ходжу і вам не раджу. Сказати, що було хвилювання - це означає нічого не сказати..." - поділився Плахотнюк.

Претендент на серце Злати впорався з хвилюванням і не вдарив у бруд обличчям перед дівчиною.

"З одного боку було страшно, адже це сама Злата Огневич, а з іншого боку дуже хотілося вже нарешті познайомитися. Поки йшов від машини до альтанки зі Златою, був як в тумані.. всі слова, які хотів сказати, переплуталися в голові. "Так, так сильно я ще ніколи не переживав" - промайнуло у мене в голові (наївний, подумав би я зараз). Я взяв себе в руки, з думками про те, що Злата хоч і зірка, але з іншого боку звичайна людина, симпатична дівчина. Я взяв себе в руки і сміливо ступив під приціли камер", - розповів бізнесмен.

Також він розкрив своє перше враження від зустрічі зі співачкою.

"Вже навіть на відстані я побачив, що Злата в розкішній, але дуже короткій сукні. Виглядала вона просто приголомшливо. Підійшовши, я представився, зробив їй комплімент, і сказав що у нас з нею багато спільного. Вона була в легкому замішанні - не часто таке почуєш від чоловіка за 5 хвилин знайомства", - зазначив Олег.

Розповів підприємець і про свої подарунки для "Холостячки".

"Крім розкішного букета квітів, я подарував Златі капелюшок від відомого українського дизайнера Руслана Багінського (я думаю, всі помічали, як Злата любить такий головний убір), вона була в захваті - "саме такий капелюшок я і хотіла", сказала вона (бінго). І тут відчуваю, мені стало легше. Я дуже задоволений знайомством, мені здалося що все пройшло добре, і Злата мене запам'ятала. Тим більше вона така ... вогонь. Я пройшов в загальний зал ... і якби я зараз знав, що мене там чекає...", - заінтригував учасник шоу.

Олег Плахотнюк прийшов на знайомство з "Холостячкою" в білому костюмі і з букетом квітів (фото: instagram.com/superolegodessa)

Що ж, Злата дійсно залишилася вражена і чоловік продовжить боротьбу за її серце.

Зазначимо, що 41-річний Олег Плахотнюк був двічі одружений і виховує двох дочок від різних шлюбів. Зі своїми колишніми дружинами він підтримує хороші відносини.

Олег побореться за серце Злати Огневич серед інших 16 учасників (фото: instagram.com/holostyakstb)