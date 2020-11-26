Наче молодята: Тіна Кунакі порадувала романтичними фото з Венсаном Касселем з відпочинку

Тіна Кунакі і Венсан Кассель одружилися у 2018-му році, а через нетривалий час народилася їх дочка Амазоні. Здавалося б, пара вибрала сімейний затишок і не прагне виставляти напоказ своє особисте життя, перейшовши в більш спокійну фазу без пліток і інтриг. Але дивлячись на нові фото, зроблені папараці, стає ясно, що почуття між Венсаном і Тіною нікуди не поділися. А навіть навпаки - стали ще міцнішими і романтичними.



Подружжя все так само закохане (фото: instagram.com/tinakunakey)

Як Венсан, так і Тіна нещодавно поділилися новими романтичними фото. За допомогою романтичних знімків пара зізнається одне одному в любові, радуючи фанатів. Варто комусь із зоряного подружжя запостити нове фото, як на них летять розчулені слова і емодзі-сердечка. Схоже, шанувальники популярного французького актора остаточно "пробачили" йому розрив з Монікою Беллуччі.

Кілька годин тому Тіна показала нову порцію кадрів з відпочинку.

Тіна і Венсан все так само закохані (фото: instagram.com/deplorablediary)

Закохане подружжя зняте на пляжі: вони граються у воді, насолоджуючись океаном і своєю любов'ю. Тіна одягнена в білий купальник, який підкреслив її струнке тіло і пишні форми. Венсан також порадував підтягнутою фігурою.

До речі, зараз пара відпочиває в Бразилії. Причому компанію їм склала і молодша дочка Касселя від Моніки Беллуччі - Леоні. А старша дочка актора Діва, яка вже будує модельну кар'єру, не приєдналася до нової сім'ї батька.