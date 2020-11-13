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Я немов наркоманка: Ілона Гвоздьова показала свій перший танець після народження сина Домініка

Автор: Lite

Ілона Гвоздьова показала, як повернулася в зал після народження сина

Ілона Гвоздьова - двічі мама: у хореографа підростає дочка Рія, а нещодавно зірка "Танців з зірками" народила сина, якого назвали Домінік. Так що про танці на деякий час довелося забути, аби присвятивши всю себе материнству.

І ось Ілона поділилася з фоловерами несподіваним постом: зірка у відмінній формі танцює пристрасний танець в короткій червоній сукні в залі. Здається, Ілона повернулася до улюбленої справи через місяць після народження сина.

Ілона Гвоздьова сумувала за танців (instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Мій перший танець після пологів. Як же я сумувала за цим кайфом, емоціями, рухом. Звичайно, бути мамою це таке щастя і кожна жінка, я вважаю, повинна перш за все відбудуться як мама, а після вже кар'єра і так далі, але...

Коли я танцюю - я живу, я вільна, я говорю з усім світом мовою тіла, кожна клітинка дихає і пронизує до кісток, що аж мурашки по шкірі. В черговий раз переконуюся, що я обрала вірний шлях у житті, вірну професію, від якої в захваті, я - немов наркоманка", - написала Ілона.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова дала цінну пораду матусям і зізналася, що вона була просто "салагою" при першій вагітності": не варто повторювати ці помилки.

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