Немов у казці: Юлія Саніна шокувала шанувальників красою з відпочинку

Юлія Саніна - одна з найулюбленіших фанатами учасниць проекту "Танці з зірками 2020". Співачка не стала переможницею, але вважає своє друге місце особистою перемогою, відмовившись взяти кубок з рук Санти Дімопулос.
А тепер Саніна вирушила з родиною на заслужений відпочинок, разом з чоловіком і сином. Зірка радує фоловерів своїми яскравими світлинами, які, на контрасті української зими, здаються просто чарівними. Цього разу зірка відвідала Акваріум Хургада Гранд, як здогадалися по знімках фанати співачки.
"Плавати косаткою, заплющивши очі
Торкатися до яткою дна
І злітати вгору
Падати у хвилі одна
Велика і сумна
Вона співає про поля за небокраєм
Яких, на жаль, ніколи не пізнає
Про міста під дощами
Про космічнії храми
Про людей із палкими
І живими серцями", - процитувала Юлія власні вірші.
"Ніби у казці... Краса і насолода!", "Яка фоточка! Шедевр!", - пораділи за свою улюблену співачку прихильники Юлії.
Нагадаємо, за завершенні "Танців з зірками 2020" Ілона Гвоздьова зізналася, що вважає перемогу Санти Дімопулос заслуженою, але додала, що для неї особисто переможцем стала зовсім інша учасниця.