RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чутки: Том Холланд і Зендая купили особняк

Автор: Сергій Кулик

Зіркові партнери по фільму "Людина-павук" і закохані в реальному житті Зендая і Том разом купили свій перший будинок у Великобританії.

Згідно з виданням Mirror, нерухомість знаходиться на південному заході Лондона, в чотирьох милях від рідного міста британського актора, Кінгстона-апон-Темс. Кажуть, що в даний час особняк знаходиться на реконструкції.

Повідомляється, що будинок коштує приблизно 4,1 мільйона доларів. У ньому шість спалень, а також тренажерний зал, кінотеатр і "чоловічий барліг". Як повідомляється, Холланд також планує встановити високотехнологічну систему безпеки та "8-футові (2.4 метри) сталеві ворота безпеки на під'їзді", щоб ніхто не вторгся в їх приватне життя.

"Вони на сьомому небі від щастя від свого першого спільного будинку. Вони дуже люблять один одного і хотіли, щоб їх перший будинок був у Лондоні, де виріс Том. Всі в захваті від них", - повідомляє інсайдер.

Акторам зараз по 25 років, вперше вони зустрілися на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому". Але тільки у вересні 2021 року вони публічно підтвердили свої відносини. З тих пір Том і Зендая часто з'являються разом на червоній доріжці і за її межами.

Зовсім недавно ж недавно, під час відвідування батьків Холланда, вони також забрали ключі від свого нового особняка.

Раніше ми писали про те, що Зендая знялася в спокусливій фотосесії в стилі ретро

Читайте LITE в Google News
зендаяТом Холланд