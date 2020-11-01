Смішно і страшно: Світлана Тарабарова умилила фанатів знімком синочка

Світлана Тарабарова, яка нещодавно стала мамою вдруге, занурилася в материнство з головою, але не забуває радувати своїх фанатів знімками ідеальної сім'ї. Зараз вона разом з чоловіком і продюсером Олексієм Бондарем виховують сина Івана і дочку Марію - Тарабарова показує, як проходять дні у її веселої великої родини.

А днями Світлана показала знімок свого малюка - і, судячи по ньому, у Тарабарової все - як у людей. Хлопчина весь забруднився вечерею - і весело сміється в камеру, адже тепер його мамі теж буде чим зайнятися, відмивати його! На щастя, Світлана сприймає все з гумором - і над такою поведінкою маленького Івана просто пожартувала, мовляв, навіщо макіяж на Хеллоуїн?

"Не знаю чому всі нафарбувались - у нас такі "мейки" шкірного вечора! Happy Halloween!", - сміється співачка.

Світлана Тарабарова показала макіяж сина (фото: instagram.com/tarabarova/)

"Ахах, як же це смішно і страшно", "Класний мейк на Hellovin", "Милий", "У нас таке не тільки ввечері, особливо - якщо щось шоколадне", "Гарнюний", - пораділи фанати того, який милий і смішний у Тарабарової підростає син.

Нагадаємо, нещодавно Світалана порадувала фанатів свого мікроблогу зворушливими знімками у "вагітних" аутфитах. Світлана запропонувала фоловерам вибрати, який з нарядів краще: чорне плаття, лляної комфортний комбінезон, трендовий білий костюм або обтягуючі бежеву сукню з гірчичним піджаком. Спойлер: у всіх вона виглядає просто відмінно!