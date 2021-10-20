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"Виглядайте приголомшливо!"Грайлива Каменських в латексному міні розбурхала фото з відомим красенем

Автор: Styler

Настя Каменських стала запрошеною суддею сьомого прямого ефіру "Танців з зірками 2021". Співачка зізналася, що сама на паркет поки не хоче, зате співає і танцює регулярно для своїх шанувальників. Артистка встигла познайомитися з новим членом журі - Максимом Чмерковським і зробити з ним спільне яскраве фото.

На особистій сторінці в Instagram вона запостила серію фото з прямого ефіру і показала в деталях свій сміливий образ.

На співачці - латексне плаття-міні без бретелей з акуратним поясом, спокусливі сітчасті колготки, червоні замшеві човники і величезна квітка-чокер на шиї. Її хвилясте волосся зібране у високий хвіст, а макіяж зроблений з акцентом на очі, підведені яскравими полум'яними тінями. На одному зі знімків Настя позує разом з Максимом - знаменитості променисто посміхаються в об'єктив.

Настя Каменських блищала у відвертому вбранні (фото: instagram.com/kamenskux)

"Між нами тільки танець. Якы символічно ці слова з пісні "Красное вино" відписують вечір неділі на Танцях з зірками 2021. Із задоволенням прийняла запрошення приєднатися до 7 ефіру шоу, виконати мою пісню для вас і насолодитися талантом і неймовірною майстерністю учасників шоу!"- із захопленням написала співачка.

Окремо вона звернулася до нового судді проекту Максима Чмерковського і зазначила, що була рада знайомству.

Настя особисто познайомилася з Максимом (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники помітили схожість Максима і Насті, про що тут же повідомили їй в коментарях і попутно залишили чимало компліментів.

  • Ви з Максом виглядаєте приголомшливо
  • Як вони схожі
  • Ви з Максом як брат і сестра. Так схожі
  • Дуже красива пара. Макс супер-чоловік
  • Неймовірна
  • Шикарна жінка
  • Невимовна красуня. Прекрасна красива і чарівна Настя
  • Фантастично-бомбічна

Нагадаємо, що раніше Потап і Настя Каменських втекли в Іспанію, де провели насичений вікенд.

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Танці з зіркамиТанцы со звездамиНастя Каменських