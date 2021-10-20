"Виглядайте приголомшливо!"Грайлива Каменських в латексному міні розбурхала фото з відомим красенем

На співачці - латексне плаття-міні без бретелей з акуратним поясом, спокусливі сітчасті колготки, червоні замшеві човники і величезна квітка-чокер на шиї. Її хвилясте волосся зібране у високий хвіст, а макіяж зроблений з акцентом на очі, підведені яскравими полум'яними тінями. На одному зі знімків Настя позує разом з Максимом - знаменитості променисто посміхаються в об'єктив.

Настя Каменських блищала у відвертому вбранні (фото: instagram.com/kamenskux)

"Між нами тільки танець. Якы символічно ці слова з пісні "Красное вино" відписують вечір неділі на Танцях з зірками 2021. Із задоволенням прийняла запрошення приєднатися до 7 ефіру шоу, виконати мою пісню для вас і насолодитися талантом і неймовірною майстерністю учасників шоу!"- із захопленням написала співачка.

Окремо вона звернулася до нового судді проекту Максима Чмерковського і зазначила, що була рада знайомству.

Настя особисто познайомилася з Максимом (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники помітили схожість Максима і Насті, про що тут же повідомили їй в коментарях і попутно залишили чимало компліментів.