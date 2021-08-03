"Бентежиш своєю красою": Маша Полякова розбурхала мережу ефектним образом на яхті

Вона позує в маєчці на тонких бретельках з глибоким вирізом і мереживним декольт, картатій міні спідниці, на голові – акуратна солом'яний капелюшок з атласним бантом, очі вона приховала за затемненими стеклами сонячних окулярів.

Не обійшлося без критиків в коментарях, яких відразу осікла бабуся дівчини.

Маша поділилася видовищним кадром з Франції (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Фотошоп зашкалює, навіщо зменшувати талію? Щоб здаватися стрункою?", "Вся в матір", - писали недоброзичливці.

"Маша, хіба можна бути такою красунею? Ти ж бентежиш своєю красою не тільки чоловіків, але і жінок. Я боюся їх заздрості", - підтримала внучку бабуся і мама Олі - Світлана.

Решта ж підписників Маші зробили їй компліменти, оцінивши ефектний кадр.

Фото супер

Чарівна

Марія, ти прекрасна, суперечки немає

Спека спекотна

Класно виглядаєш

Шикарна дама

Милашка така

У розділі стоіріс шанувальників чекав більш відвертий кадр - фото в чорному бікіні. Маша зробила селфі в дзеркалі, показавши свою фігуру.

Маша Полякова показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/mashapolyakova)