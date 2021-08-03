"Бентежиш своєю красою": Маша Полякова розбурхала мережу ефектним образом на яхті

Оля Полякова разом зі старшою дочкою Машею відпочиває на Лазурному березі у Франції. Вони багато готують і прекрасно проводять час в будинку біля моря. Перед відпусткою Оля і Маша натерпілися чимало криики в мережі - дівчина дала перший сольнй концерт, а пісні з ненормативною лексикою викликали бурю обурення у користувачів. Втім, тепер мама і дочка відновлюють душевну рівновагу в мальовничому місці і діляться видовищними кадрами.
Наприклад, Маша запостила в Instagram фото, зроблене на яхті під час морської прогулянки.
Вона позує в маєчці на тонких бретельках з глибоким вирізом і мереживним декольт, картатій міні спідниці, на голові – акуратна солом'яний капелюшок з атласним бантом, очі вона приховала за затемненими стеклами сонячних окулярів.
Не обійшлося без критиків в коментарях, яких відразу осікла бабуся дівчини.
Маша поділилася видовищним кадром з Франції (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Фотошоп зашкалює, навіщо зменшувати талію? Щоб здаватися стрункою?", "Вся в матір", - писали недоброзичливці.
"Маша, хіба можна бути такою красунею? Ти ж бентежиш своєю красою не тільки чоловіків, але і жінок. Я боюся їх заздрості", - підтримала внучку бабуся і мама Олі - Світлана.
Решта ж підписників Маші зробили їй компліменти, оцінивши ефектний кадр.
У розділі стоіріс шанувальників чекав більш відвертий кадр - фото в чорному бікіні. Маша зробила селфі в дзеркалі, показавши свою фігуру.
Маша Полякова показала фігуру в купальнику (фото: instagram.com/mashapolyakova)
До слова Оля Полякова не бачить нічого поганого у подібних знімках дочки. Вона зізналася, що вважає – в 16 років теж можна виглядати сексуально так само, як і коли тобі добре за 30.