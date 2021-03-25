Сніжана Бабкіна відреагувала на шквал критики в мережі після визнання про зради чоловіка

Після того, як зіркова пара поділилася деталями подружнього життя, зокрема численними зрадами чоловіка, Бабкіну багато стали вважати "відьмою", яка причарувала Сергія і зачарувала його. А інші впевнені, що жінці пощастило і вона взяла чоловіка "готового і забезпеченого".

Сніжана і Сергій Бабкіни пережили складний період і зберегли сім'ю і любов (фото: instagram.com.snezhana babkina)

"Треті - він підкаблучник! Де ж його чоловіче? Як він може 24/7 бути з нею? Четверті - вона розмазала себе як жінку, простивши зраду! Принизила, розтоптала! Чому вона може навчити жінок? Також принижуватися?" - поділилася Сніжана.

Проте є і ще одна категорія, зазначила артистка.



"А є п'ята категорія людей. Вони в якийсь момент перестають підглядати в замкову щілину за іншими! Перестають заздрити! Перестають давати ОЦІНКИ своїх брехливих переконань. Перестають оцінювати, виходячи зі своєї болі. Вони беруть і змінюють своє життя Трансформують свій БІЛЬ та ОБРАЗУ", - розповіла Бабкіна.

Вона закликала всіх спрямовувати свою енергію на досягнення мрії, а не негативні емоції.



"Адже БІЛЬ, ОБРАЗА, РОЗДРАТУВАННЯ, ЗАЗДРІСТЬ, ГНІВ - це ваша прихована енергія! Звільняючи цю енергію, ви можете направити її до створення ЩАСЛИВОГО ЖИТТЯ, для ДОСЯГНЕННЯ МРІЇ З усім цим пора прощатися! Світ вже змінився! Він не буде колишнім! "Виживуть тільки Коханці". Це ті, хто займаються любов'ю всередині себе. А решта все - х*ень з вашого розуму", - підсумувала Сніжана.