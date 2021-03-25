Снежана Бабкина отреагировала на шквал критики в сети после признания об изменах мужа

После того, как звездная пара поделилась деталями супружеской жизни, в частности многочисленными изменами мужа, Бабкину многие стали считать "ведьмой", которая приворожила Сергея и заколдовала его. А другие уверены, что женщине повезло и она взяла мужа "готового и обеспеченного".

Снежана и Сергей Бабкины пережили сложный период и сохранили семью и любовь (фото: instagram.com.snezhana babkina)

"Третьи - он подкаблучник! Где же его мужское? Как он может 24/7 быть с ней? Четвертые - она размазала себя как женщину, простив измены! Унизила, растоптала! Чему она может научить женщин? Также унижаться?" - поделилась Снежана.

Однако есть и еще одна категория, отметила артистка.



"А есть пятая категория людей. Они в какой-то момент перестают подглядывать в замочную скважину за другими! Перестают завидовать! Перестают давать ОЦЕНКИ из своих собственных лживых убеждений. Перестают оценивать, исходя из своей боли. Они берут и меняют свою жизнь Трансформируют свою БОЛЬ и ОБИДУ", - поведала Бабкина.

Она призвала всех направлять свою энергию на достижение мечты, а не негативные эмоции.



"Ведь БОЛЬ, ОБИДА, РАЗДРАЖЕНИЕ, ЗАВИСТЬ, ГНЕВ - это ваша скрытая энергия! Освобождая эту энергию, вы можете направить её в создание СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ, для ДОСТИЖЕНИЯ МЕЧТЫ Со всем этим пора прощаться! Мир уже изменился! Он не будет прежним! "Выживут только Любовники". Это те, кто занимаются любовью внутри себя. А остальное всё - х*ень из вашего ума", - подытожила Снежана.