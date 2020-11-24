Неперевершена! Катерина Кухар в пікантному топі викликала фурор витонченими формами

Під час півфіналу "Танців з зірками 2020" нервували не тільки учасники, але і судді, адже поборотися за головний приз на паркет вийшли три сильні пари – Санта Дімопулос і Макс, Надія Мейхер і Кирило, Юлія Саніна і Дмитро. На щастя, прихильників, у проекті залишилися всі зірки. До речі, особливу увагу глядачів було прикуто до "лисої" Леся Нікітюк в кріслі члена журі і "чорного лебедя" Катерини Кухар. Прима-балерина показала в Instagram свій эфектный лук в деталях.

Сувора суддя віддала перевагу білосніжній блузці-топу з об'ємними рукавами-буфами і відкритою спинкою. Вона доповнила пікантний верх елегантною спідницею на запах чорного кольору, яка дозволила їй похвалитися виточеними ніжками. Взуття – оригінальні човники на шпильці з прозорими ставками.

Волосся Катерина зібрала в стильну зачіску-мушлю, уклавши чубок. Незвичайний аксесуар – моносережка у вигляді квітки.

Катерина Кухар показала спокусливий образ (фото:instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Танець — це вертикальне вираження горизонтального бажання...". Друзі, чий танець вам найбільше запам'ятався?" - поцікавилася вона.

Підписники балерини стали називати улюблені пари і не скупилися на схвальні слова для Кухар

"Дуже гарний образ", "Шикарна", "Чарівний образ, Катерина", "Ви неймовірно красива", "Красиво і естетично так. Лінії тіла ідеально доповнюються лініями одягу", "Чудовий стиль!", "Неперевершена дівчина!", "Ви просто неперевершена", – писали шанувальники знаменитості.

Нагадаємо, що Катерина Кухар в півфіналі "Танців з зірками 2020" налетіла з критикою на Надію Мейхер.