Не збираюся ставити експерименти: Джамала здивувала результатами свого схуднення

Джамала близько місяця тому зізналася, що сідає на спеціальну дієту і навіть поділилася своєю особистою схемою схуднення з шанувальниками, вирішила відзвітувати про виконану роботу та її результати. Співачка нещодавно повернулася з Єгипту, де, за її словами, навіть дозволила собі зайве, адже кухня при готелі була дуже смачною. І ось, через три тижні вона розповіла, на скільки кіло їй вдалося схуднути.

За словами артистки, дива не сталося і вона втратила 800 грам. Але є і позитивні новини, які порадували зірку. Після контрольного огляду і консультації у лікаря виявилося, що Джамала істотно зменшилася в обсягах, і жирова маса почала танути.

Джамала показала стильний зимовий лук (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Так, розумію, що напевно не на такі результати ви чекали. Але я не збираюся ставити експерименти над своїм організмом, моя дієта не називається "яблуко в день — і ти худенька". Це нові правила харчування, за якими я погодилася жити, згідно з приписами дієтолога і на підставі моїх аналізів, враховуючи реалії мами семимісячної дитини — ГВ, наявність пролактину, брак сну", - поясниила співачка.

Сама ж Джамала відчуває себе замотивованою і натхненною, а причина тому – поліпшення всіх важливих показників здоров'я.

"Мій метаболічний вік — 31 рік! Ми йдемо, звичайно, до заповітних 17-ти. І все реально за рахунок стабілізації всіх показників в організмі", – похвалилася вона.

Нагадаємо, що раніше Джамала заінтригувала новинами про одну з найважливіших подій в житті і показала ексклюзивні фото з Єгипту з молодшим синочком Селім Гірай.