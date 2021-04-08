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Спокуслива бізнесвумен: Барбара Палвін показала, в чому ходить вдома на карантині

Новость на русском → США, Четвер 08 квітня 2021 18:16
Спокуслива бізнесвумен: Барбара Палвін показала, в чому ходить вдома на карантині Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Барбара Палвін представила нову колаборацію. Дівчина рекламує необхідну всім, хто працює за комп'ютером, річ. До того ж вона виглядає неймовірно стильно. Беремо дло уваги!

Знімки з'явилися в особистому блозі зірки.

Барбара Палвін позує в образі, який ідеально передає атмосферу робочих буднів на карантині. Дівчина сидить в своєму ліжку в нижній білизні, а також накинутій зверху сорочці. Родзинка лука - стильні окуляри, які покликані захистити зір від синього світла екранів.

Спокуслива бізнесвумен: Барбара Палвін показала, в чому ходить вдома на карантиніСпокуслива бізнесвумен: Барбара Палвін показала, в чому ходить вдома на карантиніСпокуслива бізнесвумен: Барбара Палвін показала, в чому ходить вдома на карантиніБарбара Палвін у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

"Я дивлюся крізь тебе, а синього світла немає. Мої нові улюблені окуляри для носіння днем. Після перегляду аніме по телевізору більше немає мозкового туману, що приходить до нас після декількох годин екранного часу. Живіть, щоб любити, і любите жити краще за допомогою розумних технологій", - рекомендує Барбара.

"Ох, ти так прекрасна", "Ти просто ангел", "Як же я тебе люблю", "Ти найкрасивіша", "Цей лук", - засипали компліментами зірку фанати, які не змогли відвести очей від її бездоганної зовнішності.

Також Барбара Палвін викликала захват своїм весняним образом, який склали ультрамодні джинси і теніска.

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