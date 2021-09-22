ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Спокуслива бунтарка: Ріанна показала гарячі фото в запаморочливій сукні

Новость на русском →
США, Середа 22 вересня 2021 18:17
Спокуслива бунтарка: Ріанна показала гарячі фото в запаморочливій сукні Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: RBC.UA

Співачка, бізнесвумен і найбагатша дівчина в музичній індустрії Ріанна продовжує епатувати публіку. Зірка представила новий тизер показу власного білизняного бренду Savage x Fenty, який відбудеться 24 вересня.

У своєму блозі вона також показала свій лук, в якому постане в зйомці.

"Мій настрій, коли здала фінальний монтаж", - написала Ріанна під кадрами, на яких позує в напівпрозорому сріблястому платті, яке ледь прикривало її тіло. 33-річна знаменитість зробила знімки з різних ракурсів, що допомогло у всій красі продемонструвати її фігуру. Доповнили відверте вбрання золотий ланцюжок з кулоном, великі сережки і яскравий макіяж.

Також Ріанна виклала на своїй сторінці ролик-презентацію. Завдяки якому шанувальникам марки відкрилися деякі секрети майбутнього шоу. На даний момент відомо, що в показі візьмуть участь Емілі Ратаковскі, Джоан Смоллс, Алек Век, екс-"ангели" Victoria's Secret Бехаті Прінслу і сестри Хадід.

Спокуслива бунтарка: Ріанна показала гарячі фото в запаморочливій сукніСпокуслива бунтарка: Ріанна показала гарячі фото в запаморочливій сукніСпокуслива бунтарка: Ріанна показала гарячі фото в запаморочливій сукніРіанна в прозорій сукні (фото: instagram.com/badgalriri)

Раніше ми писали, що Ріанна була помічена в простому супермаркеті, одягнена з ніг до голови в брендові речі.

Читайте LITE в Google News
Рианна Шоу-бізнес Модні тренди
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україні хочуть заборонити концерти всіх російських артистів: з'явилися деталі
В Україні хочуть заборонити концерти всіх російських артистів: з'явилися деталі