Чарівна лялечка: Кайлі Дженнер в пікантному образі розбурхала мережу пишним бюстом

Кайлі Дженнер запостила у своєму блозі кілька нових фото, на яких приміряла неймовірно спокусливий образ у дусі бебі-дол. Зірка позує в джинсах з високою посадкою, а також білому відвертому ліфі, який ледь стримував пишний бюст 23-річної бізнесвумен. Завершує лук зачіска в стилі ляльки Барбі: волосся завите м'якими хвилями і заплетене в два хвоста. Біля скронь їй випустили пару пасом. Окремої уваги заслуговує макіяж з яскравими тінями, кольоровими стрілками, рожевим рум'янцем і пухкими губами.

Новий образ Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також, як законодавиця трендів на манікюр, Кайлі показала новий дизайн нігтів. Цього разу зірка вибрала незвичайну форму: подовжені і гострі "кігтики" вона покрила коричневим лаком. Як видно, мода на максимально натуральні нігті природної довжини у Дженнер не приживається. Хоча Кайлі уточнила, що такий провокативний манікюр вона зробила для фотосесії. Але вона їй так сподобався, що може залишитися з нею надовго.

Кайлі показала новий манікюр (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Відчуваю себе гарненькою", – написала Кайлі під фото в образі спокусливої Барбі, якими поділилася зі своїми фоловерами. А фанати почали захоплюватися, яка неймовірно фотогенічна і спокуслива Кайлі і як пасують їй різні вбрання. По всій видимості, бізнесвумен знімає нову промо-кампанію для свого косметичного бренду Kylie Cosmetics.

Нагадаємо, днями Кайлі Дженнер записала зі своєю дочкою Стормі відеоурок з приготування печива. Для зйомки мама і дочка обрали однакові вбрання, чим розчулили шанувальників.