ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зваблива матуся: Емілі Ратаковскі вийшла у світ у сукні з екстремальним декольте

Новость на русском → США, Понеділок 05 квітня 2021 19:26
Зваблива матуся: Емілі Ратаковскі вийшла у світ у сукні з екстремальним декольте Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі, яка нещодавно стала мамою, і її чоловік вирішили влаштувати собі романтичний вечір. На вечерю модель вирушила в спокусливому вбранні, яке просто підірвав мережу. Модель вже повернулася у форму після пологів.

Модель опублікувала знімки з своєму блозі мережі Instagram.

Емілі позує в чорному вечірньому платті з екстремально глибоким декольте: її груди практично повністю оголені. Доповнили її образ золота підвіска на грудях, а також кільце. Макіяж бізнесвумен зробила нейтральним, а волосся уклала в просту укладку.

Зваблива матуся: Емілі Ратаковскі вийшла у світ у сукні з екстремальним декольте

Емілі Ратаковскі вийшла в світ (фото: instagram.com/emrata)

Молода матуся сидить за столиком з коктейлем в руці і виглядає умиротвореною і милою. Вона, як видно, порядком втомилася за останні кілька тижнів і вирішила дати собі перепочинок.

Зваблива матуся: Емілі Ратаковскі вийшла у світ у сукні з екстремальним декольтеЗваблива матуся: Емілі Ратаковскі вийшла у світ у сукні з екстремальним декольтеЗваблива матуся: Емілі Ратаковскі вийшла у світ у сукні з екстремальним декольте

Емілі Ратаковскі з сином (фото: instagram.com/emrata)

Раніше Емілі викладала нові знімки зі своїм сином Сильвестром. Вона показала, як годує малюка грудьми, написавши: "Мій кролик". Таким чином Ратаковскі привітала всіх з католицьким Великоднем.

Як видно, Емілі, як і Ешлі Грем, має намір бути відвертою матусею, нічого не приховуючи. Тим не менш, личко дитини вона поки що прикриває стікерами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу беременность мама модель Эмили Ратаковски
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Голубовська розказала, коли людина з COVID-19 є найбільш заразною
Голубовська розказала, коли людина з COVID-19 є найбільш заразною