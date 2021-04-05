Зваблива матуся: Емілі Ратаковскі вийшла у світ у сукні з екстремальним декольте

Емілі позує в чорному вечірньому платті з екстремально глибоким декольте: її груди практично повністю оголені. Доповнили її образ золота підвіска на грудях, а також кільце. Макіяж бізнесвумен зробила нейтральним, а волосся уклала в просту укладку.

Емілі Ратаковскі вийшла в світ (фото: instagram.com/emrata)

Молода матуся сидить за столиком з коктейлем в руці і виглядає умиротвореною і милою. Вона, як видно, порядком втомилася за останні кілька тижнів і вирішила дати собі перепочинок.

Емілі Ратаковскі з сином (фото: instagram.com/emrata)

Раніше Емілі викладала нові знімки зі своїм сином Сильвестром. Вона показала, як годує малюка грудьми, написавши: "Мій кролик". Таким чином Ратаковскі привітала всіх з католицьким Великоднем.