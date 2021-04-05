RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зваблива матуся: Емілі Ратаковскі вийшла у світ у сукні з екстремальним декольте

Автор: Lite

Емілі Ратаковскі, яка нещодавно стала мамою, і її чоловік вирішили влаштувати собі романтичний вечір. На вечерю модель вирушила в спокусливому вбранні, яке просто підірвав мережу. Модель вже повернулася у форму після пологів.

Модель опублікувала знімки з своєму блозі мережі Instagram.

Емілі позує в чорному вечірньому платті з екстремально глибоким декольте: її груди практично повністю оголені. Доповнили її образ золота підвіска на грудях, а також кільце. Макіяж бізнесвумен зробила нейтральним, а волосся уклала в просту укладку.

Емілі Ратаковскі вийшла в світ (фото: instagram.com/emrata)

Молода матуся сидить за столиком з коктейлем в руці і виглядає умиротвореною і милою. Вона, як видно, порядком втомилася за останні кілька тижнів і вирішила дати собі перепочинок.

Емілі Ратаковскі з сином (фото: instagram.com/emrata)

Раніше Емілі викладала нові знімки зі своїм сином Сильвестром. Вона показала, як годує малюка грудьми, написавши: "Мій кролик". Таким чином Ратаковскі привітала всіх з католицьким Великоднем.

Як видно, Емілі, як і Ешлі Грем, має намір бути відвертою матусею, нічого не приховуючи. Тим не менш, личко дитини вона поки що прикриває стікерами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України беременностьмамамодельЭмили Ратаковски
Читайте також
Анастасія Приходько з'явилася на публіці з кругленьким животом і заговорила про вагітність (відео)
Спокуслива наречена: 51-річна Дженніфер Лопес підкорила розкішним тілом у весільній сукні
Прогноз погоди