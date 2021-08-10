Спокуслива матуся: Ешлі Грем похвалилася розкішною фігурою в купальнику

Ешлі показала серію фото з різних локацій, зроблених за тиждень. Тут є знімки з аеропорту, будинки, кумедне фото зі старшим сином Айзеком, фото природи і їжі... І, звичайно ж, не обійшлося без пляжних спекотних кадрів.

Ешлі Грем не боїться постити голі фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

33-річна модель позує в смарагдового відтінку купальнику, повернувшись боком. Так краще видно, що вона чекає малюка. Образ красуня розбавила білою бейсболкою, великими сонцезахисними окулярами, а також незвичайної форми сережками. Виглядає молода матуся, як завжди, просто приголомшливо. За що отримала масу компліментів від своїх послідовувачів.

Нагадаємо, Ешлі Грем прославилася не тільки як модель. Дівчина обожнює мотивувати людей до прийняття і любові до свого тіла. Багато фанатів зізнаються, що Ешлі допомогла їм позбутися комплексів, пов'язаних з вагою, а також надихнула на щасливі зміни.

Ешлі також почала випускати лінію купальників, які підходять під всі типи фігур. А нещодавно бізнесвумен почала випускати приладдя для гоління.