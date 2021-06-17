Спокуслива тенісистка: Кендалл Дженнер захопила витонченою фігурою в крихітній спідниці

Кендалл позує в білому топі на тонких бретельках, а також спідниці-шортах, які зробили її довгі стрункі ноги візуально просто "нескінченними". На плечі зірка накинула легку кофтинку, а завершила образ сонцезахисними окулярами в білій оправі. Таке вбрання вигідно підкреслило струнке тіло Кендалл, над яким вона наполегливо працює в спортзалі. І змусило фанатів ставити численні лайки на спекотні фото і відео однієї зі молодших сестер іменитого сімейства.

Кендалл Дженнер в новому спокусливому вбранні (фото: instagram.com/kendalljenner)

У сторіз Дженнер показала, що її подорож по Мексиці в компанії подруг триває. Дівчата насолоджуються купанням, плаванням на яхті, а також дегустацією текіли авторства Кендалл.

Кендалл Дженнер з Хейлі Бібер (фото: instagram.com/kendalljenner)

До слова, виробництву цього напою вона присвятила вже багато часу і сил, але все ж продукт досить часто критикують. Втім, на прагнення Кендалл завоювати ринок і популярність її текіли це поки ніяк не впливає.

Кендалл Дженнер захопила фігурою (фото: instagram.com/kendalljenner)