Соблазнительная теннисистка: Кендалл Дженнер восхитила точеной фигурой в крошечной юбке

Кендалл позирует в белом топе на тонких бретельках, а также юбке-шортах, которые сделали ее длинные стройные ноги зрительно просто "бесконечными". На плечи звезда накинула легкую кофточку, а завершила образ солнцезащитными очками в белой оправе. Такой наряд выгодно подчеркнул стройное тело Кендалл, над которым она упорно трудится в спортзале. И заставил фанатов ставить многочисленные лайки на жаркие фото и видео одной из младших сестер именитого семейства.

Кендалл Дженнер в новом соблазнительном наряде (фото: instagram.com/kendalljenner)

В сториз Дженнер показала, что ее путешествие по Мексике в компании подруг продолжается. Девушки наслаждаются купанием, плаванием на яхте, а также дегустацией текилы авторства Кендалл.

Кендалл Дженнер с Хейли Бибер (фото: instagram.com/kendalljenner)

К слову, производству этого напитка она посвятила уже много времени и сил, но все же продукт довольно часто критикуют. Впрочем, на стремление Кендалл завоевать рынок и ее популярность текилы пока это никак не влияет.

Кендалл Дженнер восхитила фигурой (фото: instagram.com/kendalljenner)