Спокусливо і геніально: Кім Кардашян в одній білизні розкрила секрет виточеної фігури

Кім Кардашьян обожнює провокувати публіку. Не дарма зірка реаліті-шоу і Instagram розбагатіла завдяки своїй впізнаваності та підприємницькій жилці. Вона напевно знає, чим привернути увагу аудиторії і часто дозволяє собі позувати в мікробікіні і білизні, викликаючи бурхливі обговорення в мережі. На цей раз зірка вирішила розкритики прихильникам свій маленький секрет, який допомагає зробити фігуру більш виточеною, а вигини – сексуальними і жіночними.

Так, Кім Кардашьян-Уест показала фото в утягуючій білизні тілесного кольору і відео диво-комплекту в дії – вона одягла поверх білосніжне плаття, яке сіло як влите і підкреслило апетитні округлості зірки, майстерно приховавши всі недоліки. Відповідна публікація з'явилася в Instagram зірки реаліті-шоу.

На фото знаменитість красується в облягаючих коригувальних стягуючих шортах і ліфчику власної марки. Вона зробила традиційний яскравий макіяж з акцентом на очі і чітко окреслила контури губ, нафарбувавши їх улюбленою помадою тілесного відтінку. Кім відкинула руки за голову і в упор дивиться в об'єктив фотографа.

Кім Кардашьян сама рекламує коригуючу білизну власної марки (фото: instagram.com/kimkardashian)

В опублікованому раніше ролику 40-річна зірка приміряє біле облягаюче плаття з пікантним вирізом на спині. Кім розповіла, що завжди надягає під одяг білизну свого бренду Skims. Вона здатна виділити її тонку талію і згладити недоліки на широких стегнах, а спеціальне стягуюче трико з відкритою спиною дозволяє їй носити сміливі вечірні вбрання. Вартість білизни становить $75 ( близько 2086 грн) і вона представлено в п'яти різних кольорах.

Нещодавно Кім Кардашьян влаштувала яскравий фотосет у фрацузькому стилі в атласному костюмі від Dior.