Я собою задоволена: MamaRika вразила фігурою в купальнику через півтора місяці після пологів

Українська співачка MamaRika, яка вперше стала мамою в серпні , показала, як виглядає її фігура через півтора місяці після народження сина. До слова, артистці довелося робити кесарів розтин.

У своєму Instagram Анастасія Кочетова (справжнє ім'я виконавиці) поділилася знімками, на яких вона позує в чорному роздільному купальнику на тлі басейну.

32-річна MamaRika зображена у дворі свого будинку в Одесі, де у них є і басейн. Зірка з радістю поділилася, що лікарі нарешті дозволили їй поступово повертатися до звичного ритму життя, тому зірка не упускає випадку і останні теплі дні проводить біля води, а також планує повернутися до спорту.

Перший час після кесаревого розтину все це співачці було заборонено. Однак вона все одно може похвалитися вельми підтягнутою фігурою.

MamaRika показала фігуру в купальнику після пологів (фото: instagram.com/mamarika_official)

"Нарешті лікарі дали добро залізти в басік (все ж таки після операції), і я усвідомила, що таки влізла у свій найменший купальник. Щоденні процедури, які я роблю сама, без масажистів і т.д. дають результат. На спорт теж благословили - планую поступово вриватись. Звичайно, ще є багато над чим працювати, і моє тіло ще не прийшло в мою ідеальну форму. По-чєсноку, кілька зайвих кг ще гуляють, а точніше цілих 4. Але на даний момент я собою задоволена, далі - більше", - розповіла молода мама.

Підписники прийшли в захват від того, в якій формі співачка, і засипали її компліментами і питаннями.