Не згоден на менше: Євген Олійник - про брутальні ролі, пристрасні сцени та особисте життя

Чим вам по-акторськи цікава роль Тараса?

Мені приємно грати головну роль (Сміється). Я зазвичай граю брутальних хлопців, а в "Дитячому охоронці" мій герой Тарас повинен бути трохи іронічним, десь хуліганом, і це цікаво. У мого персонажа складні і яскраві відносини з його партнеркою Ладою, у виконанні прекрасної актриси Анни Гуляєвої. У нас буде все: від ненависті до любові і назад. Перші спалахи пристрасті, близькість, і це буде цікаво дорослій аудиторії серіалу. Зазвичай в серіалах показана любов більш платонічна, у нас в кадрі градус пристрастей буде вище. Значно вище.

Євген Олійник (фото: instagram.com/actoroleiinyk)

Що додали своєму персонажу від себе?

Я слухаю у всьому режисера, і мені не доводиться багато від себе додавати. У нас командна робота, але капітан на кораблі один - режисер. Тарас в якійсь мірі відображає мене таким, яким я є в реальному житті. Відображає мої природні реакції, оцінки. Іноді в сцені, коли до мого героя проявляють агресію, у мене загоряються мої чорти в газах, і тоді режисер просить їх гасити.

У вас, крім акторської, ще дві вищі освіти. Як ці спеціальності допомагають сьогодні в кіно?

Я закінчив електротехнічний факультет, швидко зрозумів, що це не моє. Паралельно навчався на юридичному. Перша освіта мені практично нічим не допомогла, крім того, що розвинула моє мислення. Юридична освіта стала в нагоді більше, особливо при укладанні договорів. І головне, чому вчать юристів, - не боятися питати і знати, де шукати. Тому, коли розумієш загальну систему, можна розібратися в поставленому завданні.

Яку мрію дитинства вдалося реалізувати?

Я завжди реалізую свої бажання в міру їх надходження. З дитинства я не хотів бути актором, скоріше героєм. У кіно і театрі ця мрія реалізовувалася. А взагалі - мрія повинна бути глобальною. А для цього потрібно фанатично вірити і більше діяти. Мене завжди запевняли, що у мене в театрі і в кіно не вийде. Говорили: "Ти не актор. Який театр?", але у мене все вийшло!

Актор звик до брутальних ролей (фото: instagram.com/actoroleiinyk)

Що допомогло дійти до кінця в цьому бажанні, коли в тебе навколо не вірять?

Мені було страшно, але саме це підштовхнуло йти мене вперед. Коли ти не розумієш, чого насправді хочеш, найкращий маяк - це твої набуті соціальні страхи і боротьба з ними. Я дуже боявся в школі сцени, страшно було вірші читати на публіку. Мене пробивав піт, навіть якщо я ідеально знав урок, мене викликали до дошки, я мовчав і мені ставили двійку. У мене був страх, і я вирішив стати актором. Боїшся битися - йди на бокс, боїшся жінок - йдеш і знайомишся. Страшно - йди, не потрібно себе виправдовувати.

Але можна було обмежитися театральним гуртком.

Я максималіст, не згоден на напівміри. Ми часто себе чимось заспокоюємо, коли все начебто непогано. Відносно наших бажань потрібно бути максималістами. Наприклад, знайти свою любов. Більшість шлюбів створюються не з любові. Люди одружуються просто тому, що час настав, хочеться схвалення сусідів і батьків або з якихось інших причин. А зробити те, що по-справжньому хочеться, не вистачає сили волі, не вистачає хоробрості. Не люблю приказку: "Краще синиця в руках, ніж журавель в небі". Виникає питання: а для кого краще?! У всіх своє щастя, але, якщо ти його вибрав, йди на максимум. У кожної людини є 2-3 потаємні мрії, і, якщо ти не спробував з реалізувати, значить, не реалізувався. Значить, прожив даремно.

Ваші батьки не відразу підтримали рішення стати актором. Як сьогодні мама ставиться до вашого вибору?

Раніше мама була дуже проти. Вважала, що "робота блазнем" - це не робота. А тепер ставиться прекрасно! До того ж її сусіди, вся вулиця дивляться фільми зі мною. Так що для мами я місію виконав (Сміятися).

А самі як себе сприймаєте на екрані?

Дивлюся свої роботи і знаходжу помилки. Це аналіз зробленого. Це нормально. Але завжди є якісь ідеали якості, тому дивлюся Netflix. Можу нескінченну кількість разів переглядати фільм "Хоробре серце" з Мелом Гібсном. Мені здається, ця картина показує всю магію кіно. Мел зняв фантастичний фільм, цього не було в реальній історії, але те, що відбувається на екрані, дуже чіпляє. Це єдиний фільм, який викликає у мене сльози.

Актор любить активність у соцмережах (фото: instagram.com/actoroleiinyk)

Ви активні в соцмережах, особисто відповідаєте фоловерам. Як знаходите на цей час?

Відповісти на коментар не складно. Публікація займає не більше 5 хвилин. Вважаю, що, якщо люди цікавляться, я, як актор, повинен дати їм зворотний зв'язок. Навіть на критику завжди відповідаю. Думаю - це прояв поваги до фоловерів, яким я цікавий. Але найбільшу кількість дискусій викликають мої вірші. У поезії я такий, який є насправді, а у фільмах - більше граю ролі. Можливо, коли у тебе фоловерів 5000000, тоді немає часу відповісти на коментар, але у більшості українських акторів, думаю, може знайтися час на відповіді.

Євген Олійник цінує в людях хоробрість (фото: instagram.com/actoroleiinyk)

Ваші вірші досить відверті і піднімають актуальні питання. Є теми-табу?

Я намагаюся не говорити про політику, а про решту, що мене чіпає, я пишу. Якщо бачу гостросоціальні проблеми - я про них пишу, про любов теж багато. Про все, що не залишає мене байдужим. Вірші народжуються тоді, коли ти не можеш про це не написати. Час і місце для цього не мають значення: у спортзалі, наприклад, кілька разів писав вірші.

У поезії часто піднімаєте тему любові. Як ставитеся до фрази, що щастя любить тишу?

Не згоден. Обман - любить тишу. Якщо ваш партнер на початку відносин говорить: "Давай не будемо викладати в соцмережу спільні фото", за цим завжди ховається скелет в шафі. Тишу в щастя люблять хитруни, які або мають запасний варіант, або шукають його.

Доводилося стикатися з цим в особистому житті?

Звичайно, думаю, такі ситуації були у всіх. Це питання вибору, або ти чесно це визнаєш, або ні. Найбільша проблема людей - їм не вистачає хоробрості озвучувати очевидні речі, замість цього шукаються відмовки. Але чого соромитися, якщо любов справжня?!