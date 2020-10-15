Сонячна Наталя Могилевська без білизни засвітила сміливе декольте: можу розслабитися

Наталя Могилевська вміє отримувати задоволення від життя і насолоджуватися кожним його моментом. Духовні практики і постійна робота над собою і своєю свідомістю допомогла співачці колись вийти з глибокої депресії, і тепер вона намагається наповнювати сенсом і радістю кожен день. Зірка не боїться експериментів, у тому числі і з зовнішністю, адже не так давно вона стала яскравою білявкою і тепер насолоджується своїм новим неймовірно жіночним і сексуальним образом. Так, Наталя опублікувала в Instagram сонячний пікантний кадр і поміркувала над зв'язком погоди та настрою на душі.

Наталія влаштувалася за столиком біля води з кавою в руках. На ній – штани молочного відтінку і білосніжна сорочка, під якою немає білизни – цей факт видає сміливе декольте. Вона мрійливо дивиться в об'єктив і релаксує.

"А ваш настрій залежить від погоди? Для мене, наприклад, день здається особливо дивним, коли розумію, що можу розслабитися від робочих зустрічей і справ, і насолодитися чашечкою кави, сидячи наодинці з собою. Ще й сонечко світить. Правда, вже не так гріє. Виходьте гуляти!" - закликала співачка ловити останні теплі осінні дні.

Наталя Могилевська блиснула сміливим декольте (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники оцінили яскравий атмосферне кадр з Наталею в головній ролі.

Дуже гарне фото. Ви прекрасні!

Ви на фото дуже харизматична і умиротворена

Красиве декольте

Сонячна

Яка ви чарівна

Шикарна

Фото вийшло супер, дуже красиво і Наталія теж

Чудова

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська раптово заговорила про пластику.

До речі, Надя Дорофєєва розкрила цікаві подробиці знайомства з Наталею Могилевською.