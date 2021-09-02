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Вона досконала: напівоголена Белла Хадід захопила витонченою фігурою

Автор: RBC.UA

Белла Хадід показала нову рекламну кампанію. 24-річна супермодель стала обличчям бренду, що випускає напої, покликані допомогти фізичному та емоційному стану. Щоб привернути увагу до продукту, дівчина знялася оголеною.

Знімки вона виклала у своєму блозі мережі Instagram.

У новій зйомці Белла Хадід позує у вільній білій сорочці, одягненій на голе тіло. А пізніше - і зовсім без неї. Голі груди дівчина прикриває екзотичною квіткою. Моделі зробили нейтральний макіяж, який підкреслив досконалі риси молодшої з сестер Хадід. А також її квітучий зовнішній вигляд: гладка ніжна шкіра, яка буквально світиться здоров'ям, довге густе волосся, укладене в натуральну укладку, і радісний настрій - все це передають кадри.

Белла зізналася, що вже давно стала прихильницею даного продукту, а тому рекламувати його вважає своїм обов'язком. Шанувальники відзначили, що виглядає модель просто чудово і вони мріють спробувати напій.

Белла Хадід у новій зйомці (фото: instagram.com/bellahadid)

До слова, нещодавно Белла розповіла про свою першу роботу. Незважаючи на те що красуня народилася в забезпеченій родині: її батько - американський мультимільйонер палестинського походження займається будівництвом розкішних готелів і особняків, дівчина всього домагалася в житті сама. Так, вже в 15 років вона вирушила працювати в закусочну. Такий досвід Белла згадує з теплотою і вдячністю, адже він працю дав їй загартування і допоміг досягти вершин, які вона має зараз.

Раніше ми писали, що Белла і Джіджі Хадід порадували спільними сниками.

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