Все в спортзал! Ізабель Гулар надихнула шикарним тілом в крихітному бікіні

Ізабель Гулар знає, що її шанувальники в мережі люблять її відверті фото. І не збирається їм відмовляти. Новий пост вона присвятила знову кадрам, зробленим на відпочинку. Дівчина одягла крихітне бікіні жовтого кольору з червоним абстрактним малюнком. А до нього підібрала прикраси у вигляді великих ланцюгів. Такі аксесуари як і раніше користуються популярністю серед знаменитостей, хоча багато стилістів радять бути з ними обережніше. Вони завоювали серця модниць ще в минулому році і зараз вже порядком "примелькались".

Модель зробила фото, занурившись на дно басейну. Підводна фотосесія виглядала незвично і загадково. І дала розглянути шикарну фігуру Гулар з її прогинами і прокачаними м'язами. Милуємося!

Ізабель Гулар в новому пляжному образі (фото: instagram.com/izabelgoulart)