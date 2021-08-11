Все в спортзал! Изабель Гулар вдохновила шикарным телом в крошечном бикини

Изабель Гулар знает, что ее поклонники в сети любят ее откровенные фото. И не собирается им отказывать. Новый пост она посвятила вновь кадрам, сделанным на отдыхе. Девушка надела крошечное бикини желтого цвета с красным абстрактным рисунком. А к нему подобрала украшения в виде крупных цепей. Такие аксессуары по-прежнему пользуются популярностью среди знаменитостей, хотя многие стилисты советуют быть с ними осторожнее. Они завоевали сердца модниц еще в прошлом году и сейчас уже порядком "примелькались".

Модель сделала фото, погрузившись на дно бассейна. Подводная фотосессия выглядела необычно и загадочно. И дала рассмотреть шикарную фигуру Гулар с ее прогибами и прокачанными мышцами. Любуемся!

Изабель Гулар в новом пляжном образе (фото: instagram.com/izabelgoulart)