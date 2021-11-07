Сплутали з Кім Кардашьян: Каменських засвітила нескромне декольте і вразила зміною іміджу
Настя Каменських вміє бити чарівною на сцені і в житті. Зірка зізнається, що обожнює міняти вбрання і експериментувати з іміджем та стилем. Вона - справжній шопоголік. Навіть під час недавньої поїздки в Дубаї з Потапом знаменитість не відмовила собі в задоволенні здійснити набіг на місцеві бутіки! Цього разу артистка вражала своїм зовнішнім виглядом під час появи на екрані в популярній ТВ-програмі.
Так, на сторінці в Instagram вона показала свій образ з другого сезону гіпершоу "Маска" на каналі "Україна".
На фото вона постала в блискучому аметистовому платті з рюшами з прозорою вставкою в області декольте. Також Настя змінила зачіску - вона красувалася з ідеально прямим каре в кольорі попелястий блонд.
Яскравий макіяж зробив образ красуні ще більш виразним - скульптурне обличчя з бронзером і хйлайтером, чітко окреслений конур губ і нюдова трендова помада, виразно підведені очі з довгими віями.
Настя Каменських вразила змінами в зовнішності (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники оцінили новий імідж співачки. До слова, її навіть сплутали із зіркою реаліті, світською левицею і бізнесвумен Кім Кардашьян.
- Дуже красиво з таким кольором
- Невдале плаття, повнить
- Вам личить блонд
- Я думала, це Кім Кардашьян
- Дуже круто
- Чудова. Колір волосся - бомба
- Колір волосся прикольний
- Королева
- Вау, яке плаття
Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в коротких шортах показала, як гуляла по Шарм-ель-Шейху.