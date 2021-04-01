Відразу рознесе: Дімопулос розповіла про підводні камені популярної дієти

Пекуча брюнетка задалася метою скинути 6 кг до літа і зізналася, що на ній суворі обмеження не працюють - через тиждень Санті вдалося розлучитися 1,5 кг, у наступні 4 дні вона виявила збільшення у вазі на 2,5 кг.

Дімопулос пояснила, що шукала для себе оптимальний дієтичний раціон і звернула увагу на модну кето-дієту. До речі, такої схеми харчування дотримується Тіна Кароль.

Виходячи з результатів аналізу, лікар знаменитості схвалив її наміри і дозволив спробувати кето-раціон.

Санта Дімопулос показала фігуру в бікіні і розповіла про кето-дієті (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Кето-дієта – це дієта з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів. Спочатку кето-дієта була винайдена лікарями для лікування складних захворювань (наприклад, епілепсії), але потім "пішла в світ", – пояснила Санта і уточнила, як саме працює така схема харчування.

Також Дімопулос застерегла – далеко не всім можна дотримуватися такої системи схуднення.

"За своїми відчуттями можу сказати, що кето – не зовсім моє. На ній потрібно сидіти мінімум місяць і потім дуже акуратно вводити вуглеводи (тому що відразу рознесе), складно з раціоном – треба постійно підраховувати, стежити за БЖУ", - пояснила Санта.

Вона поділилася перевіреним способом тримати себе у формі: збалансоване, правильне, низьковуглеводне харчування (і, при бажанні, інтервальне голодування).