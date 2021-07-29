Терміново купити: Барбара Палвін демонструє розкішне тіло в трендовому купальнику

Барбара прихопила з собою кілька купальників, як суцільних, так і роздільних, щоб ніщо не заважало засмагати. Всі вони в цьому сезоні актуальні. Але останній - просто мастхев для тих, хто хоче стильно виділитися на пляжі.

Барбара Палвін в модному купальнику цього літа (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Купальник з блискучої тканини рожевого відтінку складається з трусиків з високою посадкою, прикрашених вирізом. А також асиметрично скроєного топа з однією бретелькою. Модель від Revolve можна придбати приблизно за 2500 грн, але подібні є в багатьох більш демократичних брендах.

З аксесуарів модель взяла тільки капелюшок. Барбара позує в басейні з бірюзовою водою на тлі моря і виглядає просто фантастично, як відзначили її численні фанати - зараз на її сторінці більше 16 мільйонів фоловерів.