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Терміново повторити: Кім Кардашян показала наймодніший манікюр весни

Новость на русском → США, Вівторок 09 березня 2021 17:26
Терміново повторити: Кім Кардашян показала наймодніший манікюр весни Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян готується представити світові нову лінію власного бренду Skims. Зірка сама приміряла новий комплект.

Фото Кім запостила у своєму блозі, залучаючи фанатів за покупками.

Кім Кардашян показала нове фото, яке точно приверне до її бренду ще більше уваги. Зірка показала, як готується до зйомки, позуючи у власній гримерці. Вона одягла блідо-рожеву білизну, а також об'ємний піджак. Виглядає Кім стильно і привабливо.

Терміново повторити: Кім Кардашян показала наймодніший манікюр весниКім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

В макіяжі Кім вибрала приглушені відтінки, які відмінно поєднувалися з її кольоротипом. А коси розпустила, уклавши на прямий проділ. Родзинкою кадру також став і манікюр знаменитості. Кім вибрала цього разу загострені до краю нігті яскраво-червоного кольору. З внутрішньої сторони вони були покриті блідо-рожевим лаком. Це надає яскравому манікюру ніжну нотку і робить вигляд рук доглянутим. Такий прийом можна сміливо брати на озброєння цієї весни.

В якості підпису вона залишила емодзі у вигляді поцілунку, а у відповідь отримала масу компліментів. Спокуслива і стильна, Кім, як і раніше задає тренди.

Раніше ми писали, що Кім приміряла стильний образ від Givenchy.

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