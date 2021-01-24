Були зриви: Джамала зізналася, якою ціною їй дісталася фігура мрії, і розсекретила свою дієту

Українська співачка Джамала нещодавно зізналася, що одною з її улюблених розваг з появою дітей став спільний перегляд мультфільмів з малюками.

Співачка порекомендувала список своїх улюблених анімаційних фільмів: "Душа", "Вперед" та інші - сподобаються всій родині!

А сьогодні час жіночих таємниць: Джамала розсекретила свою дієту - і зізналася, якою ціною їй "дісталася" струнка талія. Виявляється, недавній відпочинок став для неї справжньою перевіркою на міцність, вся справа - в спокусах.

"Спокуса підстерігає нас на кожному кроці, вибір тільки за нами. Але часом ти відчуваєш себе настільки слабким, так себе жалієш, як ніхто не пошкодує на цілому світі! І так, це я про їжу", - зізналася співачка.

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"Сісти на дієту і поїхати в готель з неймовірно смачною кухнею, де солодощі горою, де море найрізноманітніших страв! Так, я так і зробила. Дуже важко. Правда! Не забувайте, що я ще годую грудьми. Всі мами на ГВ знають, що в цей період твого життя підвищений апетит. Чи були у мене зриви? Так, невеликі: пара шматочків кавуна, дві полуниці, два фініка. А вчора я пішла з друзями у французький ресторан і... не встояла перед шоколадним фонданом!", - зізналася Джамала.

Співачка додала, що її підтримала її диетологиня, сказавши, що зациклюватися на цій помилці не варто. Якщо довго переживати з приводу порушень, це підвищить гормон кортизол - і теж вплине на збільшення ваги.

Тому не треба зациклюватися, продовжуйте дотримуватися дієти, порадила Джамала.

"Важливий момент, який потрібно враховувати: моя дієта сформована згідно з моїми аналізами, з урахуванням грудного вигодовування і під наглядом лікаря! ⠀

Це важливо! Але якщо вона допоможе вам переглянути своє харчування, я буду рада", - підсумувала співачка і показала, чим вона харчується.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Нагадаємо, нещодавно Джамала провела незабутній відпочинок з дітьми в Єгипті: вони купалися, засмагали і милувалися морськими мешканцями.