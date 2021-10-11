Я стала заручником екрану: Аlyona Аlyona заявила про вихід з Instagram

Олена супроводила публікацію оригінальним фото - вона відображена перед великим екраном у формі телефону, з якого рука затягує петлю на шиї артистки. Кадр вийшов вельми тематичним і гостросоціальним.

Знаменитість зізналася, що витрачає на інтернет і смартфон занадто багато часу: в середньому по 5 годин на день.

"Я покидаю Instagram. Не 100%, але частково. Мені щотижня телефон присилає повідомлення про те, скільки я в середньому витрачаю екранного часу в день. Останнім часом я перевалила за 5 годин на день. І для мене це дійсно критично, тому що я відчуваю, як моя спина, шия та зір постійно в режимі перегляду телефону і це не нормально", - написала Alyona Alyona.

Реперша зазначила, що багато часу в Instagram і Tik Tok у неї йде на спілкування з підписниками. При цьому вона все одно не встигає відписувати всім, а тільки десь 60%.

"Але все одно, розгрібаючи постійно свій дірект, даючи людям інформацію, про яку мене запитують, спілкуючись з ними, розділяючи з ними їхні емоції, я отримую задоволення і в той самий час віддаю енергію. І дуже часто під кінець робочого дня я відчуваю себе безсилою", - зізналася артистка.

Вона додала, що часто події з життя відразу ж намагається трансформувати для соцмереж. І в результаті забуває місця, де подорожувала, суті зустрічей і т.п., так як зосереджена на телефонній зйомці.

Alyona Alyona заявила, що абсолютно йти з Instagram не хоче, адже їй важливий і цікавий зв'язок з аудиторією. Але обмежувати час там іноді корисно.

"Але коли я була в Луцьку 10 днів, я мінімально залучалася до Instagram і більшість часу присвятила музиці. Я згадала, як це круто – творити", – написала зірка.

Савраненко додала, що "стала 100% заручником екрану телефону", тому прийняла рішення проводити в мережі менше часу і давати менше контенту, але більш якісного.

Alyona Alyona вирішила піти з Instagram (фото: facebook.com.alyona alyona official)