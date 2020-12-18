Намагаюся не зійти з розуму: Маша Єфросиніна повідомила сумну новину

Українська телезірка Маша Єфросиніна повідомила сумну новину - вона захворіла на коронавірус. Теледіва поскаржилася, що це сталося перед самим Новим роком. За словами ведучої, вона почуває себе досить "непогано", але хвороба зруйнувала всі численні плани в кінці року.
Також Єфросиніна порадувала новиною, що її сім'я здорова.
"Так виглядає перемога в конкурсі на найбільш довершений подарунок до Миколая та Нового року. Відчуваю себе (хре ...) стерпно. Перебуваю під контролем лікарів, чесно виконую приписи! І намагаюся не збожеволіти від усвідомлення того, яка кількість запланованого і важливого скасувалося одним колупанням в носі для ПЛР. Моя сім'я здорова і побиріку відселила мене на горище", - повідомила Маша у себе в Instagram.
В коментарях Єфросиніній побажали здоров'я зірки шоу-бізнесу і пересічні українці.
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