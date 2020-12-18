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Намагаюся не зійти з розуму: Маша Єфросиніна повідомила сумну новину

Автор: Людмила Жукова

Українська телезірка Маша Єфросиніна повідомила сумну новину - вона захворіла на коронавірус. Теледіва поскаржилася, що це сталося перед самим Новим роком. За словами ведучої, вона почуває себе досить "непогано", але хвороба зруйнувала всі численні плани в кінці року.

Також Єфросиніна порадувала новиною, що її сім'я здорова.

"Так виглядає перемога в конкурсі на найбільш довершений подарунок до Миколая та Нового року. Відчуваю себе (хре ...) стерпно. Перебуваю під контролем лікарів, чесно виконую приписи! І намагаюся не збожеволіти від усвідомлення того, яка кількість запланованого і важливого скасувалося одним колупанням в носі для ПЛР. Моя сім'я здорова і побиріку відселила мене на горище", - повідомила Маша у себе в Instagram.

Маша Єфросиніна підхопила коронавірус (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В коментарях Єфросиніній побажали здоров'я зірки шоу-бізнесу і пересічні українці.

  • Одужуй швидше, Машунька! Обіймаю.
  • Маша, одужуйте швидко і без "побочних". Сумна звістка і немає чим розрати, але тримайтесь там на горищі. Миколай, якщо буде лізти з даху до Вас першої потрапить.
  • Маша одужуй! Ми з Наталею надсилаємо тобі привіт.
  • Маша, будь здорова.
  • Як я тебе розумію ... прям сильно. Але все пройде, і нехай зачепить тебе зовсім ніжно.
  • Машуля, швидкого і легкого одужання. Промінчики добра полетіли.

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Новини України Маша Єфросиніна