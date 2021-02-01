Старомодно, але мило: Джордж Клуні розповів про романтичну сімейну традицію

Джордж Клуні, який рідко дає коментарі з приводу свого особистого життя, розговорився. 59-річний актор розповів про милу сімейну традицію, яку він просто обожнює. За словами Клуні, він любить писати своїй дружині Амаль листи. "Навіть в умовах ізоляції я напишу листа і покладу його їй на стіл, або вона напише лист та залишить його під подушкою", - сказав він. "Я дуже вірю в літери. У мене є листи від Пола Ньюмана, Волтера Кронкайта, Грегорі Пека. Я помістив їх в рамку...", - додає він.

Пара обожнює романтику (фото: Getty Images)

Клуні також зізнався, що його дружина також любить хороші рукописні листи і навіть почала писати їх своїм близнятам Елі і Олександру, яким у цьому році виповниться 4 роки.

Кожен рік подружжя Клуні їде на вихідні, щоб провести їх тільки вдвох, і залишає своїх дітей. Але перед зльотом батьки завжди пишуть кожній дитині лист з датою.

Нагадаємо, Елла і Олександр народилися в червні 2017-го року, через місяць після 56-річчя їхнього батька. Оскільки він вже був у зрілому віці, то захотів дати дітям традиційні імена. "Я не хотів, наприклад, дивних імен для наших дітей, - сказав він.

"У них вже буде достатньо проблем. Важко бути сином когось відомого і успішного. Син Пола Ньюмана покінчив з собою. Син Грегорі Пека покінчив з собою. Бінг Кросбі змусив двох синів вбити себе. У мене є перевага, тому що я настільки старше, що до того часу, коли мій син відчує себе конкурентоспроможним, я буду не в тому стані".

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