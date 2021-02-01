Старомодно, но мило: Джордж Клуни рассказал о романтичной семейной традиции

Джордж Клуни, который редко дает комментарии по поводу своей личной жизни, разоткровенничался. 59-летний актер рассказал и милой семейной традиции, которую он просто обожает. По словам Клуни, он любит писать своей жене Амаль письма. "Даже в условиях изоляции я напишу письмо и положу его ей на стол, или она напишет письмо и оставит его под подушкой", - сказал он. "Я очень верю в буквы. У меня есть письма от Пола Ньюмана, Уолтера Кронкайта, Грегори Пека. Я поместил их в рамку…", - добавляет он.

Пара обожает романтику (фото: Getty Images)

Клуни также признался, что его жена также любит хорошие рукописные письма и даже начала писать их своим близнецам Элле и Александру, которым в этом году исполнится 4 года.

Каждый год чета Клуни уезжает на выходные, чтобы провести их только вдвоем, и оставляет своих детей. Но перед взлетом родители всегда пишут каждому ребенку письмо с датой.

Напомним, Элла и Александр родились в июне 2017-го года, через месяц после 56-летия их отца. Поскольку он уже был в зрелом возрасте, то захотел дать детям традиционные имена. "Я не хотел, например, странных имен для наших детей, - сказал он.

"У них уже будет достаточно проблем. Трудно быть сыном кого-то известного и успешного. Сын Пола Ньюмана покончил с собой. Сын Грегори Пека покончил с собой. Бинг Кросби заставил двух сыновей убить себя. У меня есть преимущество, потому что я настолько старше, что к тому времени, когда мой сын почувствует себя конкурентоспособным, я буду не в том состоянии".

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