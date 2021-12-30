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Старший син Вікторії Бекхем поділився приголомшливим весільним фото зі своєю коханою

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Четвер 30 грудня 2021 10:32
Старший син Вікторії Бекхем поділився приголомшливим весільним фото зі своєю коханою Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц (фото: instagram.com/brooklynbeckham)
Автор: RBC.UA

Старший син Девіда і Вікторії Бекхем – 22-річний Бруклін – давно оголосив про те, що вони з його нареченою Ніколою Пельтц збираються одружитися. Через пандемію коронавірусу весілля спадкоємця британської зоряної династії і дочку американського промисловця-мільярдера довелося відкласти. Але всі з трепетом чекають новин від пари, які активно зайнялися приготуваннями до торжества.

Закохані ж тим часом інтригують фанатів спільними знімками. Новим з них наречений поділився днями. Фото було зроблено на весіллі його дідуся.

Бруклін, який вирішив стати кухарем після доволі успішної кар'єри фотографа, написав прості, але солодкі слова поваги до своєї коханої. У своєму Instagram хлопець запостив фотографію, де вони з Ніколою позують в урочистих вечірніх вбраннях.

Старший син Вікторії Бекхем поділився приголомшливим весільним фото зі своєю коханоюБруклін і Нікола (фото: instagram.com/brooklynbeckham)

Нікола була одягнена в облягаючу фігуру сукню, яку доповнила чорними високими рукавичками. А її наречений – в елегантний чорний костюм. Пара позувала перед різдвяною ялинкою. Бруклін підписав фото: "Моя дівчинка", додавши емоджі з червоним серцем і відзначивши приголомшливу блондинку.

Нагадаємо, закохані стали гостями на закритій церемонії, яка пройшла в Лондоні. Батько Девіда Бекхема, Тед, зв'язав себе узами шлюбу зі своєю новою дружиною Хіларі 11 грудня. Екс-футболіст виступав у ролі шафера, а його дочка Харпер стала однією з трьох подружок нареченої.

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