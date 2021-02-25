На стилі: Надя Дорофєєва показала, як носити найтрендовішу деталь гардеробу сезону

Співачка і наставниця "Голосу країни" Надя Дорофєєва продемонструвала шанувальникам стильний цибуля: панамка, яку запостила Надя, в цьому сезоні б'є всі рекорди за популярністю.

Капелюшок-панамка від Jacquemus вже давно підкорила світ, такий можна зустріти в соцмережах топ-моделей і актрис, інфлюєнсерів і знаменитостей. Французький модний дім створив зимову і літню версії панамки, Дорофєєва сидить у літній - мабуть, готується до теплого сезону.

"Це я так читаю ваші коменти", - лаконічно підписала Дорофєєва свій пост.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

До речі, слідом за Симоном Жакмю, подібного роду головні убори стали випускати інші бренди, тож цю деталь гардеробу сміливо можна назвати однією з найбільш актуальних - варто придбати для своєї колекції. Шанувальники оцінили лук Дорофєєвої: