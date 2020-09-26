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Стильна ковбойша: Леся Нікітюк в джинсах з бахромою подружилася з конем у Карпатах

Автор: Марина Настевич

Телеведуча влаштувала яскраву фотосесію в горах

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк днями приголомшила шанувальників заявою про те, що бере паузу у кар'єрі на телебаченні. Після завершення зйомок другого сезону шоу "Le Маршрутка" вона вирішила присвятити більше часу своєму саморозвитку і вже вступила в бізнес-школу.

Однак перед початком навчання Леді Ле вирішила трохи відпочити і вирушила в Карпати. На своїй Instagram-сторінці зірка поділилася атмосферними кадрами з Буковелю в яскравому образі стильної ковбойши.

Так, Леся приміряла світлі джинси з сріблястою бахромою по всій довжині, а також короткий топ бежевого кольору, вихваляючись пружним животиком. Втім, на дворі вже осінь, так що зверху вона накинула кофту в тон топа.

Зухвалий образ Нікітюк доповнила замшевими ковбойськими чобітьми, а декольте прикрасила масивним ланцюжком з підвіскою у формі зірки. Не обійшлося і без гарного макіяжу з акцентом на очі і гладкого укладання.

Ведуча эффеткно позувала на балконі свого номера на фоні мальовничих карпатських краєвидів.

"Карпати моя любов", - зізналася Леся.

Пізніше знаменитість вирушила на прогулянку, де познайомилася і поспілкувалася з конем.

"Що я запитала у коня?
1. Будеш дивитись 19го жовтня о 18.00 Ле Маршрутку)
2. Малий, а ти знаєш хто така Катерина друга?
3. Я вирішила не йти в політику, ну принаймні цього року
4. Де принц?
5. ЖАРТ про бастурму писати не буду...." - жартівливо прокоментувала Нікітюк.

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Леся Нікітюк підкорила яскравим образом в ковбойському стилі на відпочинку в Карпатах (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери оцінили барвисті кадри і почуття гумору ведучої.

  • Та не важливо, що запитала, головне, щоб кінь не почав відповідати.
  • Де мій принц?
  • Щось інтимне, бо його аж схилило на правий бік))
  • Лесю, щоб запитати коня до його вухан ти присіла!!!! Якої довжини в тобі ноги?
  • Кінь в шоці! Сама Леся
  • Джинсики дуже тематичні
  • Такий красивий ПЕЙЗАЖ
  • Я думала підмутила собі племінні
  • Боже, яка ти неймовірно прикольна))
  • маленька конячка, або Леся така висока?

Нагадаємо, Лесю Нікітюк в одному халаті запідозрили у збільшенні губ, а ведуча поділилася б'юті-лайфхаками.

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