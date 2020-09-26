Стильна ковбойша: Леся Нікітюк в джинсах з бахромою подружилася з конем у Карпатах

Телеведуча влаштувала яскраву фотосесію в горах
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк днями приголомшила шанувальників заявою про те, що бере паузу у кар'єрі на телебаченні. Після завершення зйомок другого сезону шоу "Le Маршрутка" вона вирішила присвятити більше часу своєму саморозвитку і вже вступила в бізнес-школу.
Однак перед початком навчання Леді Ле вирішила трохи відпочити і вирушила в Карпати. На своїй Instagram-сторінці зірка поділилася атмосферними кадрами з Буковелю в яскравому образі стильної ковбойши.
Так, Леся приміряла світлі джинси з сріблястою бахромою по всій довжині, а також короткий топ бежевого кольору, вихваляючись пружним животиком. Втім, на дворі вже осінь, так що зверху вона накинула кофту в тон топа.
Зухвалий образ Нікітюк доповнила замшевими ковбойськими чобітьми, а декольте прикрасила масивним ланцюжком з підвіскою у формі зірки. Не обійшлося і без гарного макіяжу з акцентом на очі і гладкого укладання.
Ведуча эффеткно позувала на балконі свого номера на фоні мальовничих карпатських краєвидів.
"Карпати моя любов", - зізналася Леся.
Пізніше знаменитість вирушила на прогулянку, де познайомилася і поспілкувалася з конем.
"Що я запитала у коня?
1. Будеш дивитись 19го жовтня о 18.00 Ле Маршрутку)
2. Малий, а ти знаєш хто така Катерина друга?
3. Я вирішила не йти в політику, ну принаймні цього року
4. Де принц?
5. ЖАРТ про бастурму писати не буду...." - жартівливо прокоментувала Нікітюк.
Леся Нікітюк підкорила яскравим образом в ковбойському стилі на відпочинку в Карпатах (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловери оцінили барвисті кадри і почуття гумору ведучої.
Нагадаємо, Лесю Нікітюк в одному халаті запідозрили у збільшенні губ, а ведуча поділилася б'юті-лайфхаками.