UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стильная ковбойша: Леся Никитюк в джинсах с бахромой подружилась с конем в Карпатах

Автор: Марина Настевич

Телеведущая устроила яркую фотосессию в горах

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк на днях ошеломила поклонников заявлением о том, что берет паузу в карьере на телевидении. После завершения съемок второго сезона шоу "Le Маршрутка" она решила посвятить больше времени своему саморазвитию и уже поступила в бизнес-школу.

Однако перед началом учебы Леди Ле решила немного отдохнуть и отправилась в Карпаты. На своей Instagram-страничке звезда поделилась атмосферными кадрами из Буковеля в ярком образе стильной ковбойши.

Так, Леся примерила светлые джинсы с серебристой бахромой по всей длине, а также короткий топ бежевого цвета, хвастаясь упругим животиком. Впрочем, на дворе уже осень, так что сверху она набросила кофту в тон топа.

Дерзкий образ Никитюк дополнила замшевыми ковбойскими сапогами, а декольте украсила массивной цепочкой с подвеской в форме звезды. Не обошлось и без красивого макияжа с акцентом на глаза и гладкой укладки.

Ведущая эффеткно позировала на балконе своего номера на фоне живописных карпатских пейзажей.

"Карпати моя любов", - призналась Леся.

Позже знаменитость отправилась на прогулку, где познакомилась и пообщалась с конем.

"Що я запитала в коня?
1. Будеш дивитись 19го жовтня о 18.00 Ле Маршрутку)
2. Малий, а ти знаєш хто така Катерина друга?
3. Я вирішила не йти в політику, ну принаймні цього року
4. Де принц?
5. ШУТКУ про бастурму писати не буду...." - шутливо прокомментировала Никитюк.

Самые читаемые новости

Леся Никитюк покорила ярким образом в ковбойском стиле на отдыхе в Карпатах (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры оценили красочные кадры и чувство юмора ведущей.

  • Та не важно, что спросила, главное, чтобы конь отвечать не начал.
  • Де мій принц?
  • Щось інтимне, бо його аж схилило на правий бік))
  • Лесю, щоб запитати коня до його вуха ти присіла!!!! Якої довжини в тебе ноги?
  • Конь в шоке! Сама Леся
  • Джинсики очень тематические
  • Такой красивый ПЕЙЗАЖ
  • Я думала підмутила собі жеребця
  • Боже какая ты невероятно прикольная))
  • Или лошадка маленькая, или Леся такая высокая?

Напомним, Лесю Никитюк в одном халате заподозрили в увеличении губ, а ведущая поделилась бьюти-лайфхаками.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Леся Никитюкобразведущая