Стильная ковбойша: Леся Никитюк в джинсах с бахромой подружилась с конем в Карпатах

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк на днях ошеломила поклонников заявлением о том, что берет паузу в карьере на телевидении. После завершения съемок второго сезона шоу "Le Маршрутка" она решила посвятить больше времени своему саморазвитию и уже поступила в бизнес-школу.

Однако перед началом учебы Леди Ле решила немного отдохнуть и отправилась в Карпаты. На своей Instagram-страничке звезда поделилась атмосферными кадрами из Буковеля в ярком образе стильной ковбойши.

Так, Леся примерила светлые джинсы с серебристой бахромой по всей длине, а также короткий топ бежевого цвета, хвастаясь упругим животиком. Впрочем, на дворе уже осень, так что сверху она набросила кофту в тон топа.

Дерзкий образ Никитюк дополнила замшевыми ковбойскими сапогами, а декольте украсила массивной цепочкой с подвеской в форме звезды. Не обошлось и без красивого макияжа с акцентом на глаза и гладкой укладки.

Ведущая эффеткно позировала на балконе своего номера на фоне живописных карпатских пейзажей.

"Карпати моя любов", - призналась Леся.

Позже знаменитость отправилась на прогулку, где познакомилась и пообщалась с конем.

"Що я запитала в коня?

1. Будеш дивитись 19го жовтня о 18.00 Ле Маршрутку)

2. Малий, а ти знаєш хто така Катерина друга?

3. Я вирішила не йти в політику, ну принаймні цього року

4. Де принц?

5. ШУТКУ про бастурму писати не буду...." - шутливо прокомментировала Никитюк.

Леся Никитюк покорила ярким образом в ковбойском стиле на отдыхе в Карпатах (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры оценили красочные кадры и чувство юмора ведущей.

Та не важно, что спросила, главное, чтобы конь отвечать не начал.

Де мій принц?

Щось інтимне, бо його аж схилило на правий бік))

Лесю, щоб запитати коня до його вуха ти присіла!!!! Якої довжини в тебе ноги?

Конь в шоке! Сама Леся

Джинсики очень тематические

Такой красивый ПЕЙЗАЖ

Я думала підмутила собі жеребця

Боже какая ты невероятно прикольная))

Или лошадка маленькая, или Леся такая высокая?

Напомним, Лесю Никитюк в одном халате заподозрили в увеличении губ, а ведущая поделилась бьюти-лайфхаками.