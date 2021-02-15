Стильна матуся: Емілі Ратаковскі в сукні-сорочці і високих чоботях вирушила на вечірку

На святі зібралися друзі Емілі і її чоловіка Себастьяна. Але, як зізналася сама майбутня мама, через пандемію приїхали не всі. Інші ж насолодилися частуваннями та повеселилися від душі, вітаючи майбутнього нового члена сім'ї пари.

Малюк пари вже скоро з'явиться на світ (фото: instagram.com/emrata)

Варто відзначити, що оформлення свята Bearata (так назвали малюка Емілі і Себастьян) натякнуло на те, що у пари народиться хлопчик. Тут переважали блакитні тони, а в якості головного символу молоді батьки вибрали ведмедика-космонавта.

Емілі, як завжди, чарівна (фото: instagram.com/emrata)

Сама Емілі вибрала для торжества спокусливий образ. Вона одягла плаття-сорочку зі зміїним принтом, а також високі чоботи. Зверху вона накинула чорне пальто. З аксесуарів стильна матуся підібрала великі сережки - вони зараз на піку популярності. Що ж, Емілі навіть вагітною залишається неймовірно стильною!