ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Повністю гола Емілі Ратаковскі натякнула на народження дитини: вже дуже скоро

Новость на русском → США, П'ятниця 05 лютого 2021 19:23
Повністю гола Емілі Ратаковскі натякнула на народження дитини: вже дуже скоро Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі показала нову серію відвертих фото, знявшись повністю голою у власній ванній. 29-річна модель і бізнесвумен знята полубоком, щоб її живіт був добре видно в кадрі. Не менше уваги привернули також груди, що стали більш об'ємними, і сідниці красуні. Емілі, яка зараз перебуває на останніх термінах вагітності, але так і не видала інформацію, коли вона народить, натякнула фанатам, що очікує поповнення вже дуже скоро.

Повністю гола Емілі Ратаковскі натякнула на народження дитини: вже дуже скороПовністю гола Емілі Ратаковскі натякнула на народження дитини: вже дуже скороРатковскі любить себе будь (фото: instagram.com/emrata)

"Іноді я відчуваю себе Вінні-Пухом в жіночому обличчі, іноді богинею родючості з соковитим задом. Я зробила ці кадри, коли відчувала останнє. У будь-якому випадку, вже дуже скоро я буду сумувати за цим животику і цими поштовхами зсередини", - написала вона.

"Ти така красива", "Неймовірна", "Вау, мама", "Прекрасна", "Сяєш", "Навіть коли відчуваєш себе Вінні-Пухом, це суперкруто", "Ідеальний ангел", - взялися коментувати її шанувальники.

Нагадаємо, раніше Емілі розповіла, що не впізнавала стать малюка спеціально, так як хоче, щоб він сам дізнався, коли виріс. За словами моделі, вона хоче прищепити дитині почуття гендерної рівності.

Раніше Емілі показала стильні фото з прогулянки зі своїм псом Коломбо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу мама модель Эмили Ратаковски
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Україна домовилася про постачання вакцин AstraZeneca і Novavax
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Україна домовилася про постачання вакцин AstraZeneca і Novavax