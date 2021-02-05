Повністю гола Емілі Ратаковскі натякнула на народження дитини: вже дуже скоро

Емілі Ратаковскі показала нову серію відвертих фото, знявшись повністю голою у власній ванній. 29-річна модель і бізнесвумен знята полубоком, щоб її живіт був добре видно в кадрі. Не менше уваги привернули також груди, що стали більш об'ємними, і сідниці красуні. Емілі, яка зараз перебуває на останніх термінах вагітності, але так і не видала інформацію, коли вона народить, натякнула фанатам, що очікує поповнення вже дуже скоро.

Ратковскі любить себе будь (фото: instagram.com/emrata)

"Іноді я відчуваю себе Вінні-Пухом в жіночому обличчі, іноді богинею родючості з соковитим задом. Я зробила ці кадри, коли відчувала останнє. У будь-якому випадку, вже дуже скоро я буду сумувати за цим животику і цими поштовхами зсередини", - написала вона.

"Ти така красива", "Неймовірна", "Вау, мама", "Прекрасна", "Сяєш", "Навіть коли відчуваєш себе Вінні-Пухом, це суперкруто", "Ідеальний ангел", - взялися коментувати її шанувальники.

Нагадаємо, раніше Емілі розповіла, що не впізнавала стать малюка спеціально, так як хоче, щоб він сам дізнався, коли виріс. За словами моделі, вона хоче прищепити дитині почуття гендерної рівності.

Раніше Емілі показала стильні фото з прогулянки зі своїм псом Коломбо.