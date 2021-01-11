Стильно і спокусливо: Наталя Водянова показала, в чому ходить вдома

Наталя Водянова останнім часом повернулася до Instagram-активності. Супермодель і мама п'ятьох дітей нещодавно показала масу відео і фото зі святкування Нового року та Різдва. Водянова із задоволенням демонструє фанатам, як веселяться її діти, як вони виховують домашніх улюбленців, а також як бабуся вітає всіх зі святами. Не забуває Наталя і про стильні образи, які вона собі придумує навіть для домашніх посиденьок в колі близьких.



Наталія вдома (фото: instagram.com/natasupernova)

Так, нещодавно вона показала лук у розкішній сукні від Уляни Сергієнко, який просто підірвав мережу. А кілька годин тому продемонструвала, що приміряла для зустрічі друзів. Новий образ вийшов вельми пікантним: Наталія позує в міні-шортах, які оголили її довгі стрункі ноги. Доповнив їх чорний светр великої в'язки з широкими рукавами і коміром. Волосся, яке Наталя, до речі, вирішила знову перефарбувати в блонд, вона розпустила по плечах. На знімках вона позує разом з псом Кавою, який нещодавно з'явився в родині моделі і її чоловіка. В іншому випадку можна було б подумати, що давнє фото, так молодо виглядає Наталія.



Наталя з Віктором (фото: instagram.com/natasupernova)

Пізніше вона продемонструвала безліч знімків, де позує інший улюбленець сім'ї - кіт Галілей. І запропонувала подивитися нове відео на каналі свого сина Віктора, який віртуозно справляється з кубиком Рубіка.

Раніше Наталія Водянова вітала маму з днем народження незвичайним способом.