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В стильній шубі і з коротким каре: Юлія Саніна захопила фанатів красою, скучили

Новость на русском → П'ятниця 19 лютого 2021 17:59
В стильній шубі і з коротким каре: Юлія Саніна захопила фанатів красою, скучили Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Юлія Саніна викликала хвилю ностальгії у своїх фоловерів - вона пообіцяла довгоочікуваний концерт рівно через 100 днів.

Знімок зі своїм бендом Саніна запостила в Instagram.

Саніна стоїть на фото в яскравій шубці з принтом, каре з чубчиком, яскравий макіяж - співачку не впізнати. Музиканти позують на тлі Арки дружби народів у Києві.

"Рівно 100 днів до шоу на Олімпійському", - написала вона під фото.

В стильній шубі і з коротким каре: Юлія Саніна захопила фанатів красою, скучили

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Шанувальники відповіли, що страшенно скучили за своєю улюбленою командою, а це фото викликало хвилю ностальгії за тим часом, коли можна було піти на концерт Юлії, коли захочеться. Але все ж, порівняно з тим, скільки довелося чекати, 100 днів - зовсім небагато, вони пораділи.

  • Дуже-дуже-дуже чекаю
  • в порівнянні з тим, скільки ми вже чекаємо, це нічого
  • Хоч би кордони відкрили

Нагадаємо, що Юлія Саніна зізналась, чому тепер подорожує без коханого чоловіка: це більше не секрет.

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