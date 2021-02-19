В стильной шубе и с короткой челкой: Юлия Санина восхитила фанатов красотой, соскучились
Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)
Юлия Санина вызвала волну ностальгии у своих фолловеров - она пообещала долгожданный концерт ровно через 100 дней.
Снимок со своим бендом Санина запостила в Instagram.
Санина стоит на фото в яркой шубке с принтом, каре с челкой, яркий макияж - певицу не узнать. Музыканты позируют на фоне Арки дружбы народов в Киеве.
"Ровно 100 дней до шоу на Олимпийском", - написала Юлия под фото.
Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)
Поклонники ответили, что ужасно соскучились по своей любимой команде, а это фото вызвало волну ностальгии по тому времени, когда можно было пойти на концерт Юлии, когда захочется. Но все же, по сравнению с тем, сколько пришлось ждать, 100 дней - совсем немного, порадовались они.
- Очень-очень-очень жду
- По сравнению с тем, сколько мы уже ждем, это ничего
- Хоть бы границы открыли