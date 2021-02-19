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В стильной шубе и с короткой челкой: Юлия Санина восхитила фанатов красотой, соскучились

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 17:59
В стильной шубе и с короткой челкой: Юлия Санина восхитила фанатов красотой, соскучились Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Юлия Санина вызвала волну ностальгии у своих фолловеров - она пообещала долгожданный концерт ровно через 100 дней.

Снимок со своим бендом Санина запостила в Instagram.

Санина стоит на фото в яркой шубке с принтом, каре с челкой, яркий макияж - певицу не узнать. Музыканты позируют на фоне Арки дружбы народов в Киеве.

"Ровно 100 дней до шоу на Олимпийском", - написала Юлия под фото.

В стильной шубе и с короткой челкой: Юлия Санина восхитила фанатов красотой, соскучились

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

Поклонники ответили, что ужасно соскучились по своей любимой команде, а это фото вызвало волну ностальгии по тому времени, когда можно было пойти на концерт Юлии, когда захочется. Но все же, по сравнению с тем, сколько пришлось ждать, 100 дней - совсем немного, порадовались они.

  • Очень-очень-очень жду
  • По сравнению с тем, сколько мы уже ждем, это ничего
  • Хоть бы границы открыли

Напомним, что Юлия Санина приналась, почему теперь путешествует без любимого мужа: это больше не секрет.

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